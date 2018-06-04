Премьер-министр Украины грозит уйти в отставку без антикоррупционного суда

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что готов уйти в отставку, если парламент не примет долгожданный закон об антикоррупционном суде, от которого также зависит возобновление кредитов Международного валютного фонда.

“Я, как премьер-министр, принял для себя решение - если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан - я сложу с себя полномочия премьер-министра, подам в отставку”, - сказал Гройсман на брифинге в понедельник.

Международный валютный фонд весной 2015 года утвердил четырехлетнюю $17,5-миллиардную программу поддержки реформ на Украине, в рамках которой Киев мог получать кредиты ежеквартально.

Из-за промедления с реформами Украина получила до настоящего времени только четыре транша на общую сумму $8,4 миллиарда. Выделение пятого транша, размер которого может составить около $2 миллиардов, откладывается с прошлого года из-за того, что страна не приняла закон об Антикоррупционном суде и не выполнила взятое в 2016 году обязательство привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков.

Парламент мае на прошлой неделе приступил к рассмотрению проекта закона во втором чтении. Президент Украины Петр Порошенко сказал, что документ может быть принят в июне.

“Важно, чтобы Антикоррупционный суд был принят, иначе будет подорвано доверие как в середине общества к власти и властным институтам, так и международный авторитет будет значительно испорчен, - сказал Гройсман. - Мы стоим перед выбором: или дальнейшее развитие.., или если это решение не будет принято - снова дестабилизация”.