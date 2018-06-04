Последнее обновление: 04.06.2018 11:48

Новый глава МВД Италии намерен проводить жесткую миграционную политику

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини из партии евроскептиков "Лига" подчеркнул, что его страна не должна быть "европейским лагерем для беженцев". Об этом он заявил во время своего визита на Сицилию в воскресенье, 3 июня.

Сам Сальвини называет свою позицию по теме миграции не "жесткой", а "разумной". Днем ранее, 2 июня, он объявил о решительных планах бороться с нелегальной иммиграцией, которую он считает "бизнесом". "Хорошая жизнь для нелегалов закончилась, им пора паковать чемоданы", - отметил глава итальянского МВД. Маттео Сальвини также назвал активистов, занимающихся спасением беженцев в Средиземном море, "вице-контрабандистами" и добавил, что их кораблям больше не позволят заходить в итальянские порты.

Новое правительство Италии, сформированное партией евроскептиков "Лига" и популистским "Движением 5 звезд" было приведено к присяге 1 июня. На данный момент в Италии зарегистрировано 13 тысяч новых беженцев, прибывших в 2018 году. С 2013 года до страны добрались порядка 700 тысяч беженцев.

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