В Украине введут экзамен по языку для желающих получить гражданство

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству ввести экзамен по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство, говорится в обнародованном в пятницу указе президента.

Ранее Порошенко подписал указ о мерах укрепления статуса украинского языка и создании единого украинского культурного пространства.

Как сообщается в указе, кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепление его государственного статуса, выработку действенных механизмов его защиты и развития.

Десятилетняя программа должна, в частности, предусматривать содействие в изучении украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов, введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.