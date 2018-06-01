Лукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой, сообщает его пресс-служба.

Посещая 1 июня погранзаставу "Дивин" в Кобринском районе и говоря об оптимизации в Беларуси численности военных структур, он предложил иной подход для органов погранслужбы.

"Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им (пограничникам) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве", - сказал Луакашенко.

По его словам , главная цель заключается в более эффективной подготовке военнослужащих. Кроме того, есть и другие плюсы. "Здесь на заставе они живут, как дома. Нет этой всякой дедовщины, неуставных отношений", - отметил он.

"Мы же сегодня не воюем - мы готовим людей, обучаем. Это очень большая работа, которую мы должны провести по перераспределению вместе с армией личного состава органов погранслужбы, - заявил Лукашенко. - Если они смогут это сделать, и это для государства выгодно, и это будет на перспективу, значит, мы пойдем этим путем. Здесь военнослужащих обучат лучше, чем в армии. Система другая, и их меньше".

При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях при возникновении вооруженного столкновения прежде всего потребуются мобильные подразделения, а соответственно, и подготовленные военные кадры.