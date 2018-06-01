В России начинается эксперимент по маркировке обуви

Эксперимент по маркировке обуви стартует в России 1 июня. Он будет проходить до 30 июня 2019 года.

По итогам эксперимента будет определена, в частности, целесообразность перехода на обязательную маркировку обувных товаров. Она может быть введена с 1 июля будущего года.

Предполагается, что пилотный проект позволит проверить эффективность механизма маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обуви, в том числе — контрафактной, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.

Координацию и мониторинг работы участников эксперимента будет обеспечивать Минпромторг РФ. Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Производители, импортеры обуви и организации оптовой и розничной торговли участвуют в эксперименте на добровольной основе.

В своем релизе ЦРПТ сообщил, что производители или импортеры будут наносить двухмерный цифровой код Data Matrix на обувную коробку или на товарный ярлык, если потребительская упаковка отсутствует. В отличие от табачных изделий (эксперимент по их маркировке стартовал в январе), потребитель может вернуть обувь назад в магазин, и система будет опознавать такой товар и возвращать его в оборот.

Когда речь заходит о маркировке какого-либо товара, одним из самых чувствительных вопросов является цена: потребителей волнует, приведет ли маркировка к повышению стоимости. Так, эксперимент для табачного рынка, в частности, должен помочь определить, как сильно подорожает пачка сигарет при маркировке. Что касается обуви, то в группе Zenden (один из крупнейших российских обувных ритейлеров) считают, что ее маркировка не приведет к росту цен, поскольку для нанесения средств идентификации не требуется дорогостоящего оборудования.

ЦРПТ же указывает, что, по расчетам, переход на цифровую маркировку товаров приведет даже к снижению их стоимости для покупателей на 10% в самом консервативном сценарии. По мнению центра, этого можно достичь, в частности, благодаря увеличению доли рынка и объемов производства у легальных производителей за счет ухода с рынка нелегальной продукции.