Парламент Испании начал дебаты об отставке правительства Рахоя

В парламенте Испании начались дебаты о выражении недоверия правительству Мариано Рахоя из-за коррупционного скандала в правящей партии.

Как сообщает агентство AFP, "парламент Испании в четверг начал обсуждение вопроса относительно выражения недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя из-за решения суда по делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией"

В качестве инициатора предложения за отставку Рахоя выступила Социалистическая партия.

Отмечается, что сегодня состоятся лишь дебаты, голосование депутатов пройдет в пятницу, 1 июня.

В январе 2013 года стало известно о счетах бывшего члена "Народной партии" Луиса Барсенаса в Швейцарии на сумму 22 млн евро. Барсенас утверждает, что эти средства не имеют отношения к партии, и накопились в результате продажи произведений искусства.

Издания El Pais и El Mundo опубликовали информацию о двойной бухгалтерии в "Народной партии" и нелегальных взносах от предпринимателей, которые распределялись как вознаграждение между лидерами "Народной партии", среди которых в записях, сделанных рукой Барсенаса, вспоминаются глава правительства Мариано Рахой и генеральный секретарь партии Мария Долорес де Коспедаль.

К коррупционному скандалу причастны более 30 человек. Считается, что бывшие представители НП заключали договоры с государственными компаниями, а потом присвоили часть выделенных средств.