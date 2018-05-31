Египет забраковал 63 тысячи тонн российской пшеницы из-за спорыньи

Египет, крупнейший импортер пшеницы в мире, забраковал партию российского зерна после того, как обнаружил в нем превышающее допустимые нормы содержание спорыньи, сообщил представитель Министерства сельского хозяйства Египта Хамид Абдель Даим в четверг.

Партия пшеницы объемом 63 тысячи тонн, проданная египетскому госпокупателю GASC, содержала 0,06 процента спорыньи, сказал чиновник. Правила египетских тендеров допускают содержание этого грибка в пшенице на уровне до 0,05 процента.

Источник в компании, ответственной за груз, сказал, что зерно соответствовало правилам тендера.

В последние годы Египет периодически ужесточал правила импорта пшеницы, чем приводил трейдеров в замешательство. Так, он ввел нулевой допуск содержания спорыньи, чем спровоцировал уход основных поставщиков с торгов, но вернул норму до признанного на международном уровне предела в 0,05 процента.

Высший административный суд Египта на этой неделе поддержал международные стандарты, заблокировав постановление суда предыдущей инстанции, которое восстанавливало нулевой допуск содержания спорыньи.

Компания, ответственная за партию, попросила провести повторную проверку своей поставки, однако карантинная инспекция Египта отклонила просьбу, сказал Даим. Отказ от повторной проверки увеличивает шансы того, что поставка будет реэкспортирована.

Источник в компании, которая пожелала остаться неназванной, сообщил, что она продолжает настаивать на проведении повторной проверки.

“Наша пшеница чистая и полностью соответствует условиям тендера. Это было подтверждено всеми официальными органами и инспекционной компанией при погрузке”, - сообщил источник.