Трамп хочет вытеснить немецких автопроизводителей из США

Президент США Дональд Трамп хочет вытеснить немецких автопроизводителей с американского рынка, сообщил немецкий журнал Wirtschaftswoche.

По данным издания, ссылающегося на ряд американских и европейских дипломатов, но не раскрывающего их имен, Трамп в апреле сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что намерен проводить такую политику до тех пор, пока на Пятой авеню в Нью-Йорке нельзя будет увидеть ни одного Mercedes-Benz.

Немецкие производители контролируют 90 процентов премиального авторынка Америки: BMW владеет Rolls-Royce и одноименным брендом, Daimler - Mercedes-Benz, а Volkswagen контролирует Bentley, Bugatti, Porsche и Audi.

Германия - крупнейший экспортер автомобилей в США среди стран Евросоюза.

Импорт легковых автомобилей из ЕС в США в 2017 году составил 6,2 миллиарда евро ($7,3 миллиарда). Экспорт из США в ЕС превысил 37 миллиардов евро, по данным европейской ассоциации автопроизводителей ACEA.