Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 1,9%

Безработица в 19-ти странах еврозоны в апреле 2018 года осталась на уровне 8,5%, как и в марте, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата).

Такой уровень является минимальным с декабря 2008 года.

Между тем, показатель за март был пересмотрен до 8,6% с ранее объявленных 8,5%.

Эксперты в среднем ожидали снижения безработицы в прошлом месяце до 8,4% с предварительно заявленного мартовского уровня.

В ЕС безработица осталась на уровне 7,1%. Такой уровень является самым низким показателем в ЕС с сентября 2008 года.

В 28-ми странах ЕС в апреле насчитывалось 17,462 млн безработных, из которых 13,880 млн находились в зоне евро.

По сравнению с предыдущим месяцем число безработных сократилось на 53 тыс. в ЕС и на 56 тыс. - в зоне евро. По сравнению с апрелем 2017 года безработных стало меньше на 1,633 млн в ЕС и на 1,088 млн - в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в апреле 2018 г. зафиксированы в Чехии (2,2%), на Мальте (3%) и в Германии (3,4%), а самые высокие - в Греции (20,8%) и Испании (15,9%).

По сравнению с апрелем 2017 года уровень безработицы снизился во всех странах ЕС за исключением Италии, где безработица осталась на уровне 11,2% и Эстонии, где показатель вырос до 5,6% с 5,3% годом ранее.

Наибольшее снижение в годовом выражении зафиксировано на Кипре (с 11,7 % до 8,6%), в Хорватии (с 11,5% до 9,1%) и Португалии (с 9,5% до 7,4%).

Во Франции безработица составила 9,2%.

Для сравнения: в марте уровень безработицы в США составил 3,9%.