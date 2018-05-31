Иран попросил у ОПЕК поддержки в противостоянии возможным санкциям США

Третий по величине производитель в Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК), Иран, попросил картель помочь ему противостоять санкциям США, а также намекнул, что пока не разделяет позицию Саудовской Аравии, которая ранее не исключила возможность наращивания мирового предложения сырья.

Иран, давний соперник Саудовской Аравии, уже не раз срывал переговоры ОПЕК. Достаточно вспомнить 2015 год, когда Тегеран отказался поддержать политику организации, заявив, что ему необходимо наращивать собственную добычу после частичного снятия ограничительных мер Западом.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, пообещав ввести новые санкции против Тегерана и пригрозив ими другим государствам.

“Я бы хотел... заручиться поддержкой ОПЕК в соответствии со статьей 2 устава картеля, которая предполагает защиту интересов его членов в частном и общем порядке”, – министр нефти Ирана Бижан Зангане написал в письме, с которым ознакомился Reuters.

Он также дал понять, что Иран не разделяет некоторые недавние заявления министров организации по поводу ситуации на нефтяном рынке. По словам Зангане, комментарии отдельных чиновников могут быть восприняты как официальная позиция нефтекартеля.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал на Петербургском экономическом форуме на прошлой неделе, что Эр-Рияд готов к ослаблению ограничений добычи в рамках пакта ОПЕК+, чтобы снизить обеспокоенность потребителей относительно предложения нефти на рынке.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение, из которого Иран был исключен, действует до конца текущего года.

После частичного снятия санкций Ирану было непросто нарастить объем производства нефти из-за недостатка инвестиций в новые проекты.

Поэтому, если ОПЕК решит увеличить добычу, от этого, скорее, больше выиграет Саудовская Аравия, нежели Иран.

В письме, адресованном министру нефти ОАЭ Сухейлю аль-Мазруи, Зангане также сказал, что если угроза новых санкций США будет исключена, то “Иран сохраняет за собой право в кратчайший срок вернуть долю рынка и не потерпит каких бы то ни было ограничений в этом отношении”.

Следующее заседание ОПЕК пройдет в июне, и Зангане попросил аль-Мазруи включить в повестку отдельный пункт под названием “Министерская конференция ОПЕК: поддержка членам картеля, попавшим под незаконные, односторонние и экстерриториальные санкции”.

Аль-Мазруи ответил, что на этот счет есть два варианта: или обсудить вопрос позже осенью, или коснуться его в июне, но не как пункта в основной повестке.