Последнее обновление: 31.05.2018 10:52

Назарбаеву разрешили пожизненно возглавлять Совбез

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон, который закрепляет право за президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совет безопасности страны.

Издание сообщает, что закон даст право председателю осуществлять надзор за Совбезом, созывать заседания и рабочие совещания, одобрять резолюции Совбеза и осуществлять другие полномочия, предусмотренные законом.​

По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, принятие этого закона позволит республике признать Совбез в качестве органа национальной безопасности и обороны. При этом, как отмечает газета, закон предлагает Совбезу не только обеспечить национальный потенциал безопасности и обороны, но и «обеспечить внутреннюю политическую стабильность и защитить конституционную структуру и национальные интересы страны на международной арене».

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