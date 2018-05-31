"Репортеры без границ" осудили инсценировку убийства Бабченко

Организация "Репортеры без границ" осудила инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, назвав ее "патетическим трюком".

Глава организации Кристоф Делуар в среду, 30 мая, заявил, что с облегчением встретил известие о том, что Бабченко жив. Однако он выразил сожаление в связи с тем, что "украинская полиция играла с правдой, организуя этот трюк, какими бы мотивами при этом она ни руководствовалась".

Делуар подчеркнул, что эта инсценировка не поможет делу свободы прессы.

"Одного такого случая достаточно, чтобы посеять сомнения в других политических убийствах", - сказал глава "Репортеров без границ", указав на ряд убийств оппонентов Кремля в Украине в последние годы.

По его словам, произошедшее было "ложью, распространяемой государством, пусть и короткой по времени". Всегда очень опасно, когда государство манипулирует фактами, и используют для этого журналистов, сказал Делуар.

Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщили вечером 29 мая, оказался жив. Он участвовал в операции, организованной СБУ, по предотвращению терактов в Украине, заявил сам Бабченко, внезапно появившись на пресс-конференции в Киеве 30 мая. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что "убийство российского журналиста заказали российские спецслужбы". Его инсценировка была проведена для того, чтобы задержать организатора этих предполагаемых терактов, утверждает СБУ.

Ранее известие об убийстве журналиста, который якобы был застрелен 29 мая в своей квартире на востоке Киева, вызвало волну сочувствия и возмущения по всему миру.