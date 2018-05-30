СБУ заявила, что Бабченко жив

Глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге, что журналист Аркадий Бабченко жив.

СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, заявили в ведомстве. Также Грицак вновь обвинил российские спецслужбы в планировании убийства Бабченко.

​"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киев. Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания",- сказал Грицак.

Сам Бабченко заявил, что три месяца назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.