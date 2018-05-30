Риск торговой войны угрожает глобальному экономическому подъему - ОЭСР

Перспектива торговой войны угрожает росту мировой экономики, неплохо чувствующей себя без учёта этого риска на фоне рекордно низкой безработицы, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду.

Глобальный экономический рост ускорится с 3,8 процента в 2018 году до 3,9 процента в 2019-м, говорится в последнем экономическом прогнозе ОЭСР.

В марте организация прогнозировала рост глобального ВВП на уровне 3,9 процента как в 2018, так и в 2019 году, однако понизила прогноз на текущий год из-за слабых показателей в начале года, обусловленных сезонными факторами, такими как плохие погодные условия.

В то же время безработица в странах ОЭСР, как ожидается, снизится до 5 процентов к концу 2019 года, минимального уровня с 1980 года, что создает условия для роста заработной платы работников.

“Несмотря на все эти хорошие новости, риски для глобального прогноза принимают угрожающие размеры. Что это за риски? Прежде всего, следует избегать эскалации напряженности в торговых отношениях”, - отметил старший экономист ОЭСР Альваро Перейра.

Хотя количество торговых ограничений увеличилось за последнее десятилетие, дальнейшие меры могут оказать значительное давление на рост, так как мировая экономика сейчас более взаимосвязана, чем когда бы то ни было, сообщила ОЭСР.

Учитывая, что снижение налогов, как ожидается, стимулирует инвестиции в США, рост ВВП крупнейшей экономики мира, согласно прогнозу ОЭСР, составит 2,9 процента в текущем году и 2,8 процента в следующем.

Экономика еврозоны, как прогнозируется, вырастет на 2,2 процента в 2018 году и 2,1 процента в 2019-м благодаря восстановлению рынка труда и росту зарплат.

Среди стран, не входящих в зону евро, ОЭСР слегка повысила прогноз роста экономики для Великобритании - до 1,4 процента в текущем году и 1,3 процента - в следующем.

Рост ВВП Японии, как ожидается, составит 1,2 процента как в 2018, так и в 2019 году.

Рост китайского ВВП, согласно прогнозу, немного замедлит темпы - с 6,7 процента в текущем году до 6,4 процента в 2019-м - на фоне сокращения инвестиций в развитие инфраструктуры из-за ужесточения условий кредитования.