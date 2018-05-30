Минюст США одобрил слияние Bayer и Monsanto

Регулирующие органы США дали зеленый свет поглощению немецким концерном Bayer американской Monsanto после того, как Bayer согласилась продать активы стоимостью около $9 миллиардов.

Сделка на сумму $62,5 миллиарда приведет к появлению крупнейшего в мире производителя гербицидов и генетически модифицированных семян.

Макан Дельрахим, глава антимонопольного подразделения министерства юстиции США, сказал, что продажа активов, на которую согласилась Bayer, стала “крупнейшим отделением активов, которого когда-либо требовали США”.

“Получение одобрения Минюста приближает нас к нашей цели - созданию одной из лидирующих компаний агросектора”, - заявил глава Bayer Вернер Бауманн.

Акции Bayer к 13.50 подорожали на 3,8 процента.

Аналитики Bernstein сообщили, что одобрение Минюста может позволить Bayer закрыть сделку о покупке Monsanto к концу июня.

В рамках договоренностей с регулирующими органами Bayer согласилась продать подразделения с годовой выручкой 2,2 миллиарда евро ($2,6 миллиарда) своему конкуренту BASF за 7,6 миллиарда евро.

В заявлении Bayer говорится, что концерн ждет начала интеграции с Monsanto сразу после закрытия сделки о продаже активов - на это уйдет два месяца.

Если Bayer не закроет сделку к 14 июня, Monsanto может выйти из соглашения о поглощении и запросить более высокую цену.