Последнее обновление: 30.05.2018 18:01

В Каталонии назначили новое правительство

Новый президент испанского региона Каталония Ким Торра назначил кабинет министров, члены которого не находятся под следствием по делу о незаконном провозглашении независимости региона в прошлом году.

Таким образом региональный глава открыл путь к прекращению семимесячного вакуума, в котором находилось правительство Каталонии после референдума минувшей осенью.

Как сообщалось, ранее Торра отложил утверждение регионального правительства из-за того, что Мадрид отклонил кандидатуры четырех министров, находящихся в тюрьме или же в экзиле.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование