В Каталонии назначили новое правительство

Новый президент испанского региона Каталония Ким Торра назначил кабинет министров, члены которого не находятся под следствием по делу о незаконном провозглашении независимости региона в прошлом году.

Таким образом региональный глава открыл путь к прекращению семимесячного вакуума, в котором находилось правительство Каталонии после референдума минувшей осенью.

Как сообщалось, ранее Торра отложил утверждение регионального правительства из-за того, что Мадрид отклонил кандидатуры четырех министров, находящихся в тюрьме или же в экзиле.