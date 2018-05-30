Суд в Брюсселе снял арест с $21,5 млрд на счетах Национального фонда Казахстана

Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана на почти $21,5 млрд, которые были заморожены по иску молдавских бизнесменов, говорится в сообщении Минюста Казахстана.

Поводом для заморозки активов Нацфонда Казахстана стали иски молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати. В 2010 году предприниматели, обвинившие Казахстан в захвате нефтегазовых месторождений, принадлежавших их компании Ascom Group, отсудили у Казахстана 500 млн в шведском арбитраже. В Казахстане через отдельную судебную процедуру получили в США документы, который доказывают, «что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве», утверждает Минюст страны. На основе этих данных Высокий суд Англии назначил слушания по существу мошенничества на октябрь 2018 года.

После этого Стати подали иски против Казахстана еще в семи юрисдикциях и добились предварительного ареста счетов Нацбанка и Нацфонда Казахстана более чем на $22 млрд.

«Бельгийский суд пошатнул стратегию Стати, постановив, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек Стати, а именно 530 млн долларов США», - заявили в Минюсте Казахстана. В Брюсселе также постановили, что снять арест с оставшихся средств в размере $530 млн возможно в английских судах.

Ранее суд Амстердама снял арест со счетов Нацфонда Казахстана на все $22 млрд. Они находятся на хранении в Bank of New York Mellon.