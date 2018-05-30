Канада национализирует крупный нефтепровод за 4,5 млрд долларов

Правительство Канады решило выкупить "Трансгорский" нефтепровод на Западном побережье за 4,5 млрд долларов. Об этом в Оттаве объявил министр финансов Канады Билл Морно.

"Это станет инвестицией в будущее Канады", - сказал Морно.

Он пояснил, что за 4,5 млрд долларов нынешний владелец компания Kinder Morgan передаст государству все права на построенный в 1953 году нефтепровод длиной 1150 км, который соединяет провинцию Альберта с тихоокеанским портом вблизи Ванкувера в Британской Колумбии.

Кроме этого, правительство получит в управление всю недостроенную инфраструктуру второго нефтепровода, который должен почти втрое увеличить пропускную способность существующей ветви. В завершение из государственной казны в течение следующих лет выделят еще около 3 млрд долл.

При этом государство намерено в положенное время продать нефтепровод инвесторам, которые, по словам Морно, уже проявляют интерес.

Национализация была вынужденным шагом, поскольку Kinder Morgan во время строительства второй ветки нефтепровода столкнулся с мощным противодействием правительства Британской Колумбии и обещал судиться с Канадой, если Оттава не сможет решить этот вопрос.

Дело в том, что жители Британской Колумбии опасаются, что большее количество нефтяных танкеров у побережья значительно увеличит риск разлива сырых нефтепродуктов приведет к экологической катастрофе.

Зато в федеральном правительстве видят в расширении нефтепровода существенную экономическую выгоду, которая должна составить 46 млрд долл. в течение следующих 20 лет.