Последнее обновление: 30.05.2018 11:06

Акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG могут арестовать

Арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли, речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официальным подтверждением информации об аресте акций проектных компаний "Интерфакс" не располагает. В пресс-службе "Газпрома" пока сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе Украины" на запрос "Интерфакса" пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

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