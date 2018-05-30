Критиковавший Путина российский журналист Бабченко убит в Киеве

Известный российский журналист и критик президента Владимира Путина Аркадий Бабченко застрелен в Киеве, где он жил после того, как покинул Россию из-за угроз, сообщила украинская полиция во вторник.

Бабченко умер в машине скорой помощи в результате ранений после того, как его жена нашла его в луже крови в их доме, сообщила полиция, добавив, что подозревает связь преступления с профессиональной деятельностью журналиста.

Бабченко, воевавший в Чечне и затем ставший одним из самых известных военных корреспондентов в России, покинул страну, опасаясь преследования после критики российской политики в отношении Украины и Сирии.

Бабченко ранее попал под огонь критики со стороны российских политиков после его комментариев в соцсетях относительно российских бомбардировок в Сирии и из-за его слов о том, что Москва выступила агрессором в отношении Украины.

“Первая и наиболее вероятная версия это его профессиональная деятельность”, - сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире ТВ.

Жена Бабченко находится в шоке, и полиция пока не может поговорить с ней, сказал Крищенко.

Два года назад Павел Шеремет, белорусский журналист, известный своей критикой руководства Беларуси и дружбой с оппозиционером Борисом Немцовым, был убит в результате взрыва его машины в центре Киева.

“Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать”, - написал в Facebook украинский депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.

Он написал, что у Бабченко закончился хлеб и он пошел купить его в магазин. Он был застрелен неизвестным, который ждал журналиста в подъезде. Бабченко был убит несколькими выстрелами в спину, написал Геращенко.

“Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины”.

Российский МИД во вторник вечером выпустил заявление, в котором потребовал от украинских властей “приложить все усилия к оперативному расследованию” убийства Бабченко, пишет Рейтер.