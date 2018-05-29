США обновляют рекорд экспорта нефти в Азию, ударяя по позициям ОПЕК и РФ

США в ближайшие месяцы рекордно увеличат поставки в Азию в попытке отвоевать у России и картеля ОПЕК большую долю рынка.

В июне экспортные поставки сырья из США составят 2,3 миллиона баррелей в сутки, из которых 1,3 миллиона баррелей в сутки уйдут в Азию, сказал топ-менеджер крупной американской нефтекомпании.

По данным управления энергетической информации (EIA), экспорт нефти из США две недели назад достиг пика на уровне 2,6 миллиона баррелей в сутки.

Поддержкой поставкам американской нефти на мировые рынки является широкий спред Brent/WTI, который в понедельник превысил уровень в $9 за баррель.

Столь ощутимая разница в цене между бенчмарком на североамериканском рынке, нефтью WTI, и европейским нефтяным маркером Brent позволила азиатским переработчикам сократить закупки ближневосточного и российского сырья, считают трейдеры в Азии.

“Мы активно диверсифицируем источники поставок. Если Saudi Aramco и в следующем месяце не понизит цену продажи, то же касается и ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), то мы увеличим закупки нефти из США”, – сказал импортер в Юго-Восточной Азии.

Основным импортером американского сырья в Азии является Китай.

Так, крупнейший переработчик в регионе – китайская Sinopec – приобрел 16 миллионов баррелей (533.000 баррелей в сутки) нефти из США с поставкой в июне, сообщили два источника Рейтер. Ранее Sinopec снизил объем закупок сырья из Саудовской Аравии из-за повышения Saudi Aramco официальной цены продажи (OSP).

Следом за Китаем идут Индия и Южная Корея, которые в июне получат 6 миллионов и 7 миллионов американской нефти соответственно, сказали источники, которые отслеживают продажи сырья из США в Азию.

Indian Oil Corp купила на майском тендере 3 миллиона баррелей, а Reliance Industries – до 8 миллионов баррелей, добавили источники, уточнив, что не могут сказать, запланирована ли отгрузка всех партий, приобретенных Reliance, на июнь.

Основными покупателями американской нефти в Южной Корее являются переработчики SK Energy и GS Caltex.

Государственный НПЗ Тайваня CPC Corp приобрел 7 миллионов баррелей нефти из США с поставкой в июне и июле.

Экспорт американской нефти в Таиланд вырастет как минимум до 2 миллионов баррелей: компании PTT PCL купила 1 миллион баррелей сорта WTI Midland, а Thai Oil и Esso Thailand каждый приобрели как минимум 500.000 баррелей нефти Bakken, сообщили трейдеры.

Reliance отказалась от комментариев. PTT, Thai Oil и Esso Thailand не ответили на запрос Рейтер.

В то же время, несмотря на растущий аппетит Азии и Европы на американскую нефть, инфраструктура США не справляется с рекордными объемами экспорта.

“Сланцевая нефть в последние годы отбирала рынок у ОПЕК. За счет недостаточно развитой инфраструктуры (в США) картель вернет утраченную долю, но временно”, – говорится в аналитической заметке Wood Mackenzie.