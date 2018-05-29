В ФРГ назвали Боснию и Герцеговину центром нелегальной миграции в Европу

Число мигрантов, незаконно прибывающих в Евросоюз через Боснию и Герцеговину (БиГ), увеличилось в 12 раз по сравнению с 2017 годом, сообщает газета Zeit со ссылкой на МВД Германии.

Ведомство назвало Боснию и Герцеговину центром нелегальной миграции в ЕС. "Ежедневно от 100 до 150 мигрантов незаконно въезжают (на территорию ЕС через Боснию и Герцеговину)", - говорится в сообщении. Это число увеличилось в 12 раз по сравнению с 2017 годом.

По данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), с 1 января по 20 мая 2018 года было зарегистрировано 4 373 случаев незаконного въезда в ЕС, в течение всего 2017 года их количество достигло только 755 случаев. Из северных городов Бихач и Велика-Кладуша в Боснии и Герцеговине около тысячи мигрантов стремятся отправиться дальше на север, отмечает газета.

Ранее в апреле парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Парламентарии БиГ тогда же приняли план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Он предполагает увеличение числа мест во временных центрах размещения, помощь Вооруженных сил пограничной полиции, привлечение юристов к помощи в работе с документами мигрантов и другие меры. Отмечается, что даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.

Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.