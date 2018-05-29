Грузия разрывает дипотношения с Сирией после признания режимом Асада независимости оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на брифинге по признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, сообщает Грузия Online.

"Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией", - говорится в сообщении.

По словам Дондуа, недавнее решение сирийского режима признать независимость Абхазии и Южной Осетии является незаконным и нарушает принципы международного права.

"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающееся в течение лет этническую чистку", - подчеркнул Дондуа.

В связи с этим Грузия решила разорвать дипломатические отношения с Сирией.

Недавно сирийская власть решила признать самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

Ранее Грузия разорвала дипотношения с Россией после того, как РФ осуществила военную агрессию против грузинского государства в августе 2008 года.