Последнее обновление: 29.05.2018 17:41

Сорос предсказал скорый глобальный финансовый кризис

Европейскому союзу предстоит столкнуться с неизбежной угрозой в виде крупного мирового финансового кризиса, заявил миллиардер Джордж Сорос, выступая в Париже, сообщает Bloomberg.

К такому развитию событий приведет рост курса доллара и бегство капитала с развивающихся рынков, считает он. Срыв ядерной сделки с Ираном и разрушение «трансатлантического альянса ЕС и США» обязательно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие потрясения, в том числе девальвацию валют развивающихся стран, предсказал миллиардер.

«Мы можем увидеть еще один крупный финансовый кризис», - цитирует агентство Сороса.

«Все, что может пойти не так, пошло не так», — сказал он, напомнив о кризисе с беженцами и о политике жесткой экономии, которые, по его словам, вытолкнули во власть популистов.

К негативным явлениям Сорос также отнес «территориальную дезинтеграцию», примером которой с​тал выход Великобритании из ЕС. «Слова о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности больше не являются фигурой речи, это суровая реальность», - заключил миллиардер.

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