Самое дорогое жилье премиум-класса - в Монако

Цены на жилую недвижимость премиум-класса в княжестве Монако выросли на 6% в 2017 году и составляют в среднем 41,3 тыс. евро за квадратный метр, что является рекордным показателем в мире, свидетельствует отчет британской компании Savills Plc.

По данному показателю Монако на 13% опережает идущий вторым Гонконг.

Для сравнения: в Лондоне квадратный метр премиального жилья стоит в среднем 16,2 тыс. евро, в Париже - 13,3 тыс. евро, в близлежащей Ницце - 8,5 тыс. евро.

Отмечается, что в течение четырех последних лет объем сделок с элитным жильем в Монако ежегодно превышал 2 млрд евро.

Кроме того, в 2017 году было совершено рекордное количество сделок с дорогими новостройками - 50, что составляет 11% от общего числа объектов недвижимости, проданных в Монако за прошлый год. Число таких сделок оказалось в полтора раза выше, чем в 2016 году. Увеличение числа транзакций было вызвано активными продажами в популярном жилом комплексе Le Stella.

Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в сфере недвижимости. Компания представлена на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает 30 тыс. сотрудников.