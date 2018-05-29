Последнее обновление: 29.05.2018 11:56

Азербайджанский газ пойдет в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня дал старт работе Южного газового коридора (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Церемония запуска ЮГК состоялась на Сангачальском терминале.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

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