Последнее обновление: 29.05.2018 11:56

Евросоюз ввел новые санкции против Венесуэлы

Европейский союз 28 мая принял решение о введении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро. Об этом свидетельствует заявление глав МИД стран ЕС.

Отмечается, что венесуэльским чиновникам, вошедшим в санкционный список, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их активы будут заморожены. Указано, что сам список будет обнародован в июне.

"ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами, для принятия дополнительных целенаправленных ограничительных мер", - подчеркивается заявлении министров.

Кроме того, Совет Евросоюза по иностранным делам выдвинул требование провести в Венесуэле новые выборы, которые будут соответствовать международным демократическим стандартам. Отмечается также, что санкции никак не затронут страдающее от глубокого экономического кризиса население страны.

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