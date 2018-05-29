Евросоюз ввел новые санкции против Венесуэлы

Европейский союз 28 мая принял решение о введении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро. Об этом свидетельствует заявление глав МИД стран ЕС.

Отмечается, что венесуэльским чиновникам, вошедшим в санкционный список, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их активы будут заморожены. Указано, что сам список будет обнародован в июне.

"ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами, для принятия дополнительных целенаправленных ограничительных мер", - подчеркивается заявлении министров.

Кроме того, Совет Евросоюза по иностранным делам выдвинул требование провести в Венесуэле новые выборы, которые будут соответствовать международным демократическим стандартам. Отмечается также, что санкции никак не затронут страдающее от глубокого экономического кризиса население страны.