Парламентская ассамблея НАТО высказалась за вступление Украины и Грузии в Альянс

Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс. Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве.

В Альянсе считают, что необходимо противостоять и противодействовать политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса.

Также парламентарии обратились к лидерам Альянса с призывом продемонстрировать "единство" на саммите в июле и показать, что организация остается надежной перед угрозами безопасности.

В заявлении также содержится призыв предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к членству в НАТО.