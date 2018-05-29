Последнее обновление: 29.05.2018 11:56

Парламентская ассамблея НАТО высказалась за вступление Украины и Грузии в Альянс

Грузия и Украина должны получить надежду на интеграцию в Североатлантический альянс. Об этом говорится в итоговой декларации весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая 28 мая завершилась в Варшаве.

В Альянсе считают, что необходимо противостоять и противодействовать политике Москвы, направленной на дестабилизацию в странах, которые являются союзниками и соседями членов Альянса.

Также парламентарии обратились к лидерам Альянса с призывом продемонстрировать "единство" на саммите в июле и показать, что организация остается надежной перед угрозами безопасности.

В заявлении также содержится призыв предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке к членству в НАТО.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование