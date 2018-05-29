Казахстан проводит консультации по вопросу смягчения сделки ОПЕК+

Казахстан проводит консультации со странами, не входящими в ОПЕК, по смягчению условий венской сделки. Об этом во вторник журналистам глава Минэнерго республики Канат Бозумбаев.

"Мы пока ведем консультации, ничего определенного сказать не могу… с нашими партнерами, со странами не-ОПЕК", - сказал Бозумбаев.

По его словам, наиболее активно консультации проходят с Россией.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил 25 мая на ПМЭФ, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.