Последнее обновление: 28.05.2018 17:06

Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток

В Японии производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустил алкогольный напиток

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустил алкогольный напиток. Он появился в магазинах Японии в понедельник, соощает Би-би-си.

Напиток выпускается только с лимонным вкусом, его крепость варьируется от 3% до 7%.

Запуск нацелен на молодых потребителей, особенно на женщин.

По традиции компании, рецепт напитка строго засекречен, однако известно, что он вдохновлен стремительно набирающим в Японии популярность напитком Chu-Hi - газировкой с ароматизаторами, в которую добавляется местный алкогольный напиток сётю. Chu-Hi также продается в банках и содержит от 3% до 8% алкоголя.

В Coca-Cola говорят, что планов выпускать такие напитки где-то помимо Японии у компании нет.

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустил алкогольный напиток. Он появился в магазинах Японии в понедельник.

Напиток выпускается только с лимонным вкусом, его крепость варьируется от 3% до 7%.

Запуск нацелен на молодых потребителей, особенно на женщин.

По традиции компании, рецепт напитка строго засекречен, однако известно, что он вдохновлен стремительно набирающим в Японии популярность напитком Chu-Hi - газировкой с ароматизаторами, в которую добавляется местный алкогольный напиток сётю. В Coca-Cola говорят, что планов выпускать такие напитки где-то помимо Японии у компании нет.

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