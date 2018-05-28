Биржа Poloniex заморозила аккаунты неверифицированных клиентов

Клиенты крупной криптовалютной биржи Poloniex начали жаловаться на проблемы с работой на торговой площадке. Владельцы неверифицированных аккаунтов не могут получить доступ к своим средствам, так как их учетные записи заморожены.

Некоторые трейдеры сообщают, что прошли обязательный процесс верификации, но все равно не могут торговать или получить доступ к своим средствам, пишет Bitcoin.com.

В декабре прошлого года представители Poloniex объявили, что в первом квартале 2018 г. клиенты обязаны подтвердить свои аккаунты, чтобы сохранить доступ к счетам. В феврале биржу приобрела платежная компания Circle, которая внимательно подходит к вопросу идентификации пользователей своих продуктов и борьбы с отмыванием денег. На прошлой неделе неверифицированные пользователи не смогли получить доступ к своим счетам на бирже.

На форуме Reddit клиенты обсуждают сам процесс верификации. Пользователь u/PauleeWorli написал, что прошел все необходимые процедуры, но по-прежнему не может получить доступ к своему счету.

«Я неверифицированный пользователь. Когда я зашел сегодня на биржу, мне сказали верифицироваться. Я это сделал, после чего получил письмо с подтверждением. В моем профиле говорится, что ему соответствует третий уровень верификации, который позволяет переводить $25 000 в день. Но когда я пытаюсь начать торговать, он говорит, что мой аккаунт заморожен. Я оформил тикет и просмотрел ответы в Twitter. Похоже, многие столкнулись с такой проблемой: аккаунт верифицирован, но заморожен», — отметил он.

Другие пользователи отмечают, что не получали предварительных уведомлений о заморозке счета или каких-то временных рамках. На данный момент представители Poloniex не давали официальных комментариев по этому поводу.