Южная Корея довольна переговорами с КНДР, США готовятся к встрече Трампа и Кима

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник сообщил о возможности проведения новых незапланированных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в то время как американские чиновники возобновили подготовку к встрече главы США Дональда Трампа с его северокорейским коллегой.

Мун и Ким в субботу неожиданно провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом, в ходе которой два лидера согласились с необходимостью провести саммит США и КНДР.

“Самое важное в том, что касается последнего межкорейского саммита - лидеры легко наладили контакт, легко договорились о встрече и легко встретились, чтобы обсудить неотложные проблемы, без сложных процедур и формальностей, как на обычной встрече”, - сказал Мун на встрече с южнокорейскими чиновниками.

Трамп в минувший четверг отменил встречу с Кимом, которая должна была пройти 12 июня в Сингапуре, но в выходные сообщил, что переговоры все же могут состояться и что американская делегация отправилась в КНДР для обсуждения деталей.

Госдепартамент США в воскресенье сообщил, что чиновники США и КНДР встретились в Пханмунджоме.

По сообщению Белого дома, еще одна американская делегация отправилась в Сингапур, чтобы встретиться с представителями Северной Кореи.

Мун в воскресенье признал, что Пхеньян и Вашингтон, возможно, по-разному воспринимают суть денуклеаризации, и призвал обе стороны провести рабочие переговоры для разрешения противоречий.

США требуют от КНДР “полного, поддающегося проверке и необратимого” сворачивания программы разработки ядерного оружия. Пхеньян отверг возможность одностороннего уничтожения ядерного арсенала.

Мун сказал, что субботняя встреча с Кимом, которая была в срочном порядке организована после просьбы северокорейского лидера, должна стать моделью для расширения контактов между лидерами КНДР и Южной Кореи.

“Если мы сможем одну за другой проводить рабочие встречи по обе стороны Пханмунджома, когда в этом есть срочная необходимость, вдобавок к официальным саммитам, это будет содействовать более быстрому развитию межкорейских отношений”, - сказал Мун своим помощникам.