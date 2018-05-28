Убытки США от урагана "Альберто" могут составить $1 миллиард

Убытки от урагана "Альберто", который приближается к побережью США, могут достичь порядка 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки аналитической компании Research Enki.

"Субтропический шторм "Альберто" ... может привести к экономическим потерям на более чем 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.

По расчетам специалистов Enki Research, непосредственные убытки в южных штатах составят $400-500 миллионов. Кроме того, еще $600 миллионов, как ожидается, будут потеряны из-за того, что в пострадавшие от шторма штаты не приедут туристы, поскольку в стране сейчас продолжительные выходные.

Как отмечается, наибольшую угрозу для юга США представляют наводнения, особенно это касается территорий, удаленных от побережья. Существует также риск масштабного падения деревьев в результате сильного ветра и размыва почвы.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана "Альберто" в штатах Алабама, Флорида и Миссисипи объявлено чрезвычайное положение.