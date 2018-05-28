Последнее обновление: 28.05.2018 13:14

В Италии провалилась попытка сформировать правительство

Попытка сформировать в Италии коалиционное правительство в составе популистского и антисистемного "Движения "5 звезд" и правой партии "Лига" закончилась провалом.

Профессор гражданского права Джузеппе Конте, на которого эту обязанность возложил президент страны Серджо Маттарелла, вернул мандат главе государства. Об этом в воскресенье, 27 мая, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

Ранее итальянские СМИ передали, что камнем преткновения стала кандидатура министра экономики и финансов. Партия "Лига" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны. Однако президент Маттарелла отказался поддержать данного претендента из-за имиджа евроскептика, который закрепился за Савоной.

Федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини заявил, что не допустит дальнейших попыток повлиять на состав кабинета извне. "Если у нас будет уверенность, что мы можем действовать беспрепятственно, то я завтра" продолжу работу, подчеркнул он. В противном случае Италии могут грозить досрочные выборы.

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