Нидерланды и Австралия обвинили РФ в причастности к катастрофе MH17

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом, произошедшей в июле 2014 года.

"Правительство делает следующий шаг, официально считая Россию ответственной", - заявил в пятницу, 25 мая, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Политик отметил, что привлечь к ответственности государство - это сложная юридическая процедура. В то же время глава МИД Австралии Джули Бишоп официально возложила на Москву прямую ответственность за крушение малайзийского "Боинга".

По словам Блока, РФ ответственна за отправку в Украину установки "Бук", с помощью которой была выпущена ракета, сбившая пассажирский самолет. При этом он отметил, что Россия по-прежнему отрицает свою причастность к этому инциденту.

Нидерланды и Австралия призвали Россию вступить в диалог с целью найти решение, которое позволит добиться справедливости по отношению к людям, перенесшим ужасные страдания и понесшим ущерб, заявил глава МИД Нидерландов. "Мы призываем российское государство предложить компенсацию" близким жертв рейса MH17", - сказал Стеф Блок.

Днем ранее, 24 мая, представители Международной следственной группы заявили, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая пассажирский самолет, принадлежала российским вооруженным силам. По данным следствия, "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.