Последнее обновление: 25.05.2018 11:00

США запретили ввоз хлопка из Туркменистана из-за рабского труда

США запретили ввоз хлопка и изделий из него из Туркменистана. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Таможенной и пограничной службы США (CBP) 24 мая.

Решение принято на основе закона от 2016 года, запрещающего ввоз товаров, которые произведены с использованием рабского труда, отмечается в сообщении.

Ранее Министерство труда США пришло к выводу, что хлопок в Туркменистане собирают с массовым применением принудительного труда, организованного властями страны.

"После решения CBP производителям и торговым сетямпридется исключить поставки изделий из туркменского хлопка", - отметила Патриша Джуревиц, одна из создателей глобального проекта Cotton Campaign по борьбе с детским и принудительным трудом при выращивании и сборе хлопка.

По данным американской неправительственной организации Human Rights First, ежегодно в США ввозятся товары на общую сумму 140 млрд долларов, которые произведены предположительно с использованием рабского труда.

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