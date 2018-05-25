Доллар растет к евро и иене

Курс доллара США повышается в ходе азиатской сессии в пятницу, в то время как японская нацвалюта дешевеет впервые за четыре дня после того, как высокопоставленные представители КНДР заявили о том, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с США.

КНДР по-прежнему настроена провести переговоры в США в любое время, несмотря на отмену американским лидером Дональдом Трампом саммита, намеченного на 12 июня, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана. "Мы выражаем готовность сесть лицом к лицу с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", - заявил замглавы министерства. Он отметил, что одностороннее решение США отменить предстоящие переговоры демонстрирует сохраняющуюся серьезную враждебность между двумя странами. По словам Ким Ке Гвана, это лишь подчеркивает необходимость проведения саммита между лидерами КНДР и США.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг, что внезапная отмена саммита между Д.Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном усиливает неопределенность и геополитическую напряженность, потенциально заставляя компании откладывать инвестиционные решения. "Я думаю, что это будет иметь последствия с точки зрения определенности-неопределенности", - сказал он в интервью CNBC.

Компании не понимают, к чему ведет нынешняя политика. "Эти геополитические риски действительно оказывают влияние на ведение бизнеса", - отметил глава ФРБ. Он сказал, что ему комфортно в общей сложности с тремя повышениями ставки Федеральной резервной системой в этом году, однако он будет следить за прогрессом в экономике, определяющим его взгляд на денежно-кредитную политику.

Евро по состоянию на 9:30 снизился к доллару до $1,1699 против $1,1720 на закрытие прошлой сессии.

Единая европейская валюта по отношению к японской стабильна и торгуется на уровне 128,01 иены по сравнению со 128,03 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара поднялся до 109,41 иены против 109,26 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,15%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,18%.