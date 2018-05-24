Последнее обновление: 24.05.2018 17:53

Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет нецелесообразно", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

Д.Трамп заявил, что несмотря на отмену саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, он надеется на проведение другой встречи в будущем.

"Я чувствовал построение прекрасного диалога между нами, и в конечном итоге именно диалог важен. Я очень жду встречи с вами, которая, возможно состоится однажды", - говорится в письме, опубликованном Белым домом.

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