Последнее обновление: 24.05.2018 17:53

В Каталонии отложили утверждение правительства

Премьер Каталонии Ким Торра решил отложить утверждение регионального правительства после того, как Мадрид отклонил кандидатуры четырех министров, находящихся в тюрьме или же в экзиле.

Как сообщает The Local со ссылкой на заявление Кима Торри, новый глава Каталонии (Ким Торра) решил отложить утверждение своего регионального правительства после того, как Мадрид отклонил кандидатуры четырех министров, которые находятся в тюрьме или же в экзиле из-за попытки признания независимости региона.

Торра также обвинил Мадрид в "блокаде" его правительства и сообщил, что попросил юристов изучить, какие "юридические шаги можно предпринять" для разрешения сложившейся ситуации.

Испанское правительство в понедельник заблокировало назначение в правительство Каталонии политиков, находящихся в тюрьме.

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