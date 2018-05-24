Последнее обновление: 24.05.2018 17:53

Еврокомиссия прекратила антимонопольное расследование против Газпрома

Еврокомиссия прекратила семилетнее антимонопольное расследование в отношении Газпрома в четверг, после того как российский газовый гигант согласился пойти на уступки, чтобы снизить цены на газ и допустить конкурентов в Восточную Европу.

Еврокомиссия, начавшая расследование в 2011 году, заявила, что ответные шаги Газпрома сняли ее опасения по поводу завышения цен в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Согласие регулятора позволяет газовой монополии избежать штрафа до 10 процентов выручки.

Газпром удовлетворен решением об урегулировании антимонопольного расследования, сообщила компания со ссылкой на зампредправления Александра Медведева.

“Газпром всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем, - сказал Медведев.

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