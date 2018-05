США начали расследование в отношении импорта автомобилей

Администрация президента США Дональда Трампа начала расследование в области национальной безопасности в отношении импорта автомобилей, что может привести к введению новых пошлин, аналогичных введенным в марте тарифам на импорт стали и алюминия.

Расследование, инициированное в рамках раздела 232 Закона о содействии торговле 1962 года, должно будет выяснить, угрожает ли импорт автомобилей и автокомпонентов автомобильной отрасли и возможности разрабатывать и развивать новые передовые технологии, сообщило в среду министерство торговли США.

“Есть свидетельства, которые позволяют предположить, что на протяжении десятилетий импорт из-за рубежа разрушал нашу местную автомобильную отрасль”, - говорится в заявлении главы министерства Уилбура Росса, который пообещал провести “тщательное, справедливое и прозрачное расследование”.

Высокие пошлины будут особенно болезненными для азиатских автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co, Honda Motor Co и Hyundai Motor Co, для которых США является одним из ключевых рынков. Объявление спровоцировало резкую распродажу бумаг автопроизводителей в регионе.

Власти Японии, Китая и Южной Кореи сообщили, что будут следить за ситуацией, в то время как Пекин, который все активнее рассматривает США в качестве потенциального рынка для своих автомобилей, пообещал защищать собственные интересы.

“Китай выступает против злоупотребления вопросами национальной безопасности, которое существенно навредит многосторонней торговой системе и подорвет естественный порядок международной торговли”, - сказал представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на брифинге в четверг.

“Мы будем внимательно следить за ходом расследования США и полностью оценим вероятные последствия, а также будем решительно защищать наши законные интересы”.