Новый вирус атаковал компьютеры в 54 странах

Новый компьютерный вирус заразил около 500 тыс. устройств более чем в 50 странах мира.

Как сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems, вредоносное программное обеспечение, названное VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и хранилища информации. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.

Эксперты компании отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно в Украине.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о возможном взломе сайтов госучреждений накануне финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве.

Это не первая крупная кибератака за несколько месяцев. Так, в апреле специалисты зафиксировали массовую рассылку зараженных файлов Microsoft Word. Тогда под ударом оказались финансовые и IT-компании в США и на Ближнем Востоке.

В прошлом году по Сети прокатилась эпидемия вирусов-шифровальщиков, которые вымогали с пользователей деньги за доступ к хранящейся на ПК информации. Самыми масштабными стали атаки вредоносных утилит WannaCry и NotPetya. Ущерб от их активности превысил 5 млрд долларов.