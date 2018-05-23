Евро снижается к доллару и иене на слабой статистике

Курс доллара США повышается в ходе торгов в среду, негативное влияние на евро оказала слабая статистика.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае снизился до 54,1 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Это минимальный уровень за последние 18 месяцев, причем показатель оказался хуже среднего прогноза опрошенных The Wall Street Journal аналитиков в 54,8 пункта.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны упал в текущем месяце до 53,9 пункта с 54,7 пункта в апреле, промышленный PMI опустился до 55,5 пункта с 56,2 пункта. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на сохраняющийся рост деловой активности.

Поддержку иене, входящей в категорию защитных активов, оказывает возращение на рынок пессимистичных настроений, связанных с геополитическими рисками. Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - заявил Д.Трамп.

Евро торгуется по состоянию на 16:03 мск упал на 0,79% - до $1,1686 против $1,1779 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к этому времени упала на 1,6% - до 128,54 иены по сравнению со 130,62 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара к японской валюте снизился до 110,0 иены против 110,9 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,41%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,33%.