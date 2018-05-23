Последнее обновление: 23.05.2018 13:04

Бизнес заявил о катастрофе в российской экономике

В то время как Росстат отчитывается о росте российского ВВП шесть кварталов подряд, представители бизнеса, работающие в реальном секторе, массово жалуются на деградацию ситуации и риски банкротства, пишет finanz.ru.

Три четверти российских бизнесменов (76%) оценивают состояние экономики как кризисное и катастрофическое. К такому выводу пришел ВЦИОМ, опросив 1,4 тысячи владельцев и топ-менеджеров из 9 несырьевых отраслей - от строительства и связи до образования и обрабатывающей промышленности. О "хорошем" экономическом положении в стране заявили лишь 4% респондентов. Деградацию ситуации заметили все предприниматели вне зависимости от масштаба деятельности.

О кризисе заявили 73% представителей крупного бизнеса и 77% - среднего и малого. Их доля выросла на 2-5 процентного пункта по сравнению с 2017 годом.

50% сообщили, что несмотря на обещание властей не повышать налоговую нагрузку, фактически налоги выросли, почти две трети пожаловались на двузначный рост тарифов естественных монополий (в среднем около 16%)

Столько же - 63% - сообщили, что за последний год положение их бизнеса ухудшилось (против 59% год назад). 23% заявили, что в ближайший год им придется сворачивать операции или вовсе уходить с рынка.

Бизнес жалуется на неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и сжатие платежеспособного спроса на внутреннем рынке, следует из опроса.

Причем ни одну из проблем не удалось решить, если сравнивать с пиком кризиса в 2016 году, считают топ-менеджеры: неопределенность в экономике и дефицит денег у конечных потребителей - на том же уровне (4 и 3,8 балла), а налоговое давление выросло (с 3,7 до 4 баллов).

В прошлом году только за счет мер по "улучшению собираемости" бюджет выжал дополнительно триллион рублей налогов из ненефтегазового сектора, что никак не согласуется с идей ускорения роста, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Одновременно увеличивается административное давление: за два года количество возбужденных против предпринимателей уголовных дел выросло почти в 5 раз - до 1 миллиона. При этом добиться послабления меры наказания в минувшем году удалось лишь 44 бизнесменам, сообщил в январе уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов.

По данным Экспертного координационного центра, Госдума в два раза увеличила число принятых экономических законопроектов, при этом практически каждый второй из них либо вводил для бизнеса дополнительные обременения, либо ужесточал контроль за предпринимательской деятельностью.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование