Бизнес заявил о катастрофе в российской экономике

В то время как Росстат отчитывается о росте российского ВВП шесть кварталов подряд, представители бизнеса, работающие в реальном секторе, массово жалуются на деградацию ситуации и риски банкротства, пишет finanz.ru.

Три четверти российских бизнесменов (76%) оценивают состояние экономики как кризисное и катастрофическое. К такому выводу пришел ВЦИОМ, опросив 1,4 тысячи владельцев и топ-менеджеров из 9 несырьевых отраслей - от строительства и связи до образования и обрабатывающей промышленности. О "хорошем" экономическом положении в стране заявили лишь 4% респондентов. Деградацию ситуации заметили все предприниматели вне зависимости от масштаба деятельности.

О кризисе заявили 73% представителей крупного бизнеса и 77% - среднего и малого. Их доля выросла на 2-5 процентного пункта по сравнению с 2017 годом.

50% сообщили, что несмотря на обещание властей не повышать налоговую нагрузку, фактически налоги выросли, почти две трети пожаловались на двузначный рост тарифов естественных монополий (в среднем около 16%)

Столько же - 63% - сообщили, что за последний год положение их бизнеса ухудшилось (против 59% год назад). 23% заявили, что в ближайший год им придется сворачивать операции или вовсе уходить с рынка.

Бизнес жалуется на неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и сжатие платежеспособного спроса на внутреннем рынке, следует из опроса.

Причем ни одну из проблем не удалось решить, если сравнивать с пиком кризиса в 2016 году, считают топ-менеджеры: неопределенность в экономике и дефицит денег у конечных потребителей - на том же уровне (4 и 3,8 балла), а налоговое давление выросло (с 3,7 до 4 баллов).

В прошлом году только за счет мер по "улучшению собираемости" бюджет выжал дополнительно триллион рублей налогов из ненефтегазового сектора, что никак не согласуется с идей ускорения роста, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Одновременно увеличивается административное давление: за два года количество возбужденных против предпринимателей уголовных дел выросло почти в 5 раз - до 1 миллиона. При этом добиться послабления меры наказания в минувшем году удалось лишь 44 бизнесменам, сообщил в январе уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов.

По данным Экспертного координационного центра, Госдума в два раза увеличила число принятых экономических законопроектов, при этом практически каждый второй из них либо вводил для бизнеса дополнительные обременения, либо ужесточал контроль за предпринимательской деятельностью.