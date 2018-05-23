Последнее обновление: 23.05.2018 13:04

У Tesla Model 3 обнаружили проблемы с тормозами

Авторитетный независимый американский журнал Consumer Reports сообщил, что не может дать свою рекомендацию по покупке новой модели Tesla Model 3, которая является первым бюджетным электромобилем компании Илона Маска.

Такое решение эксперты журнала приняли после проведенного тест-драйва, в ходе которого выяснилось, что при экстренном торможении у Model 3 тормозной путь заметно больше, чем у легковых автомобилей аналогичного класса.

Сообщается, что со скорости 100 км/ч до полной остановки Model 3 понадобилось 46 м — это на 6 м больше, чем у других компактных седанов его класса, и даже на 2 м больше, чем у полноразмерного пикапа Ford F-150.

По остальным ходовым параметрам — разгон, работа подвески и пр.— Model 3 получила от журнала хорошие оценки.

Компания Tesla оперативно отреагировала на критику в свой адрес, заявив, что на ее собственных тест-драйвах тормозной путь Model 3 был заметно меньше — 40 м.

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