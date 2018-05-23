РФ и Япония могут ввести пошлины на сумму $1 млрд в ответ на тарифы США

Россия и Япония предупредили, что могут ввести пошлины на импорт американских товаров на общую сумму в почти $1 миллиард в ответ на введенные США тарифы на сталь и алюминий, говорится в документах, обнародованных Всемирной торговой организацией во вторник.

Россия сообщила, что в результате действий США сумма уплачиваемых Москвой импортных пошлин вырастет на $538 миллионов в год, Япония назвала показатель в $440 миллионов. Обе страны сообщили, что имеют право ввести аналогичные тарифы на импорт американских товаров, не назвав конкретных видов продукции.

Москва и Токио сообщили, что оцененный ими ущерб основан на показателях экспорта в США за 2017 год.

На прошлой неделе аналогичные документы в ВТО подали Евросоюз и Китай.

Президент США Дональд Трамп в марте ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные - на алюминий из соображений национальной безопасности.