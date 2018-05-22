Россия в ВТО пригрозила пошлинами на товары из США на $538 млн

Россия уведомила Совет Всемирной торговой организации о готовности принять эквивалентные меры против США в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали. Об этом говорится в уведомлении, направленном Россией в ВТО.

Уведомление доступно на сайте организации в разделе последние документы.

Ранее Россия обращалась в ВТО с требованием провести консультации с США по поводу введенных Вашингтоном пошлин. По правилам ВТО, страны, вводящие защитные меры, должны договориться о компенсации их эффекта через торговую компенсацию. Как правило, компенсация может быть в форме торговых льгот или уступок по другим группам товаров. Так как США не проводили с Россией переговоров по линии ВТО, Москва объявляет о защитных мерах в одностороннем порядке.

Согласно уведомлению, Россия намерена инициировать специальные защитные меры и может повысить пошлины на американские товары на $537,6 млн. Именно такую сумму США получат с пошлин на российские сталь и алюминий, подсчитали в российской миссии в ВТО.

Весь экспорт российских товаров из стали и алюминия в США оценивается в $3,158 млрд. Введение 25-процентных тарифов на импорт стали и 10-процентных пошлин на импорт алюминия со стороны США приведут к сокращению российского экспорта именно на $537,6 млн., следует из данных уведомления.

Тарифы США на импорт стали и алюминия вступили в силу с 23 марта 2018 года. Несмотря на то, что США не уведомили о введении таких мер в соответствии с правилами Соглашения о гарантиях ВТО (в соответствии с ними страна должна сообщить о планах принять протекционистские меры), Россия намерена апеллировать именно к этому соглашению.