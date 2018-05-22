Sony купит EMI Music за $2,3 млрд, станет крупнейшим музыкальным издателем

Sony Corp сообщила во вторник о том, что заплатит около $2,3 миллиарда, чтобы получить контроль над EMI Music Publishing и стать крупнейшим музыкальным издателем на планете.

Покупка, дающая Sony доступ к 2 миллионам записей, включая композиции Канье Уэста, Сэма Смита и Сии, является крупнейшим приобретением для нового главы Sony Кенитиро Ёсиды.

Sony намерена сыграть на быстром росте популярности потоковых музыкальных сервисов, таких как Spotify и Apple Music, которые подарили музыкальной индустрии второе дыхание.

По условиям сделки Sony, которая и так уже управляет EMI Music Publishing, увеличит свой пакет до примерно 90 процентов с 30 процентов, выкупив долю Mubadala Investment Company.

До покупки EMI Sony занимала примерно 15-процентную долю рынка музыкальных издателей, приобретение выведет японскую компанию в лидеры с долей 26 процентов.

Sony во вторник обнародовала бизнес-план на три года, но не назвала цель по операционной прибыли для всей группы.

Компания сообщила, что прогнозирует денежный поток в 2 триллиона иен ($18 миллиардов) или более в следующие три года против 500 миллиардов иен за прошедшие три года.

Основной вклад в прибыль будут по-прежнему вносить игровое подразделение и бизнес по производству датчиков изображения

При этом Sony ждёт снижения операционной прибыли в сегменте видеоигр до 130-170 миллиарда иен в финансовом году, который завершится в марте 2021-го, против 190 миллиардов иен, ожидающихся в текущем финансовом году. Причина снижения - приближение игровой консоли PlayStation 4 (PS4) к концу естественного жизненного цикла.

Акции Sony завершили торги снижением на 2 процента на фоне слабого прогноза прибыли игрового бизнеса компании.