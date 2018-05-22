Последнее обновление: 22.05.2018 13:09

Иностранные журналисты прибыли на демонтаж ядерного полигона в КНДР

Группа иностранных журналистов, приглашенных на демонтаж ядерного полигона на этой неделе, прибыла в Северную Корею.

Как сообщает АР, небольшая группа иностранных журналистов прибыла во вторник в Северную Корею для освещения демонтажа ядерного полигона страны.

Группа, прибывшая на чартерном рейсе из Пекина, состоит из представителей СМИ США, России, Китая и Соединенных Штатов.

Ожидается, что церемония демонтажа состоится в ближайшие дни, 23-25 мая, в зависимости от погоды.

На демонтаже планировалось присутствие и южнокорейских журналистов, однако накануне в КНДР отказали им в освещении этого события. Пхеньян прекратил контакты на высоком уровне с Сеулом в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи и США.

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