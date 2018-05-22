Госсекретарь США пообещал поддержку Грузии, призвал Россию вывести войска

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Грузии оказывать ей более существенную поддержку в сфере безопасности и в экономике, а также призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года.

“Соединенные Штаты безоговорочно осуждают оккупацию Россией грузинских территорий, - сказал Помпео в понедельник в Вашингтоне во время выступления на открытии ежегодной конференции, посвященной вопросам стратегического партнерства Грузии и США. - Насильственное вторжение России в Грузию является явным нарушением международного мира и безопасности”.

Госсекретарь подтвердил, что США по-прежнему поддерживают стремление Тбилиси вступить в НАТО.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в свою очередь заявил, что поддержка США мирного разрешения конфликта вокруг присутствия российских войск “имеет первостепенное значение для нашей страны и стабильности в регионе”.

Он призвал к более тесному экономическому и торговому взаимодействию, отметив, что участие США в инфраструктурных проектах, таких как строительство глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье Грузии, привлечет интерес к региону.